José Fernandes

Exclusivo Vídeo Francisca Van Dunem: “Do ponto de vista económico, a minha passagem pelo Governo é uma tragédia"

Esteve seis anos no Governo a liderar a pasta da Justiça, orgulha-se do combate à corrupção, de ter aliviado as prisões dos crimes mais leves e de ter ampliado o mapa judiciário, mas confessa que o cargo de ministra teve uma pesada fatura moral e financeira. Depois de um notável percurso no Ministério Público, Van Dunem jubilou-se e afirma estar a viver a fase mais livre e feliz da sua vida, dedicando-se aos netos, aos livros e ao seu jardim. Ouçam-na no podcast “A Beleza das Pequenas Coisas”, com Bernardo Mendonça

Há uma hora