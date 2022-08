Diana Duarte: “Como é que pensamos em constituir família se não conseguimos ter casa?”

Diana Duarte aponta que "juventude está na música, na moda, em várias áreas, mas não na opinião", e que os jovens se ressentem de não estarem representados no espaço público. É uma geração “preocupada com o tempo” e com “aproveitá-lo da melhor forma”. A carreira é uma preocupação, mas também a habitação e as rendas, cujos custos tornam difícil a emancipação dos mais jovens e a tomada de decisões mais a longo prazo, como constituir família: "como é que conseguimos pensar em constituir família se não conseguimos ter casa?".

Diana Duarte fala também no efeito dos bons exemplos - ouvir jovens empenhados a traçarem os seus caminhos e as suas carreiras motiva outros a fazerem o mesmo. No que toca ao feminismo, descreve-o como “um amor ao próximo” e refere que "as mulheres têm a obrigação de abrir portas a outras mulheres”.