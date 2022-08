Mariana Vaz Pinto: “Há cada vez mais miúdas a jogar futebol e pais que as incentivam"

Mariana Vaz Pinto foi a primeira mulher a desempenhar funções de team manager num clube da I Liga, o Belenenses SAD. À conversa com Carla Quevedo e Matilde Torres Pereira, explica o que mudou no futebol feminino desde que começou como jogadora, passando depois para "o lado de fora", onde gosta de estar.

Começou com seis anos a jogar futebol com rapazes. A mãe levava o irmão aos treinos do Estoril mas foi Mariana quem ficou na equipa. Aos 12 anos teve de deixar de treinar porque não havia alternativas. Hoje em dia os grandes clubes já perceberam o potencial do futebol feminino: “Há cada vez mais miúdas a jogar futebol e pais que gostam e as incentivam.” Ao longo da sua ainda breve carreira, esteve no Sporting durante cinco épocas, tendo chegado ao clube aos 20 anos para ser team manager da equipa de sub-19. Ao mesmo tempo, licenciou-se em Comunicação Empresarial e fez o mestrado em Desporto.

Aos 26 anos deixou o Sporting, onde trabalhou com Mariana Cabral e sobre a actual treinadora da equipa feminina do Sporting mostra orgulho e diz que “a Mariana é um exemplo para mim, por tudo o que faz pelas mulheres.” Mariana Vaz Pinto tem pela frente um longo em qualquer grande clube de futebol.

Neste episódio houve ainda espaço para falarmos sobre a conquista da jogadora de futebol norte-americana Meghan Rapinoe, que conseguiu um acordo de 24 milhões de dólares de compensações em salários para as jogadoras e das regras novas em Wimbledon que apagam a designação Miss e Mrs dos quadros de honra. Destaque ainda para as recomendações da conta de instagram da artista Caroline Walker e para a minissérie Pam & Tommy, no Disney +. A sonoplastia deste episódio é de João Luís Amorim.

tiago pereira santos

