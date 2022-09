Na pandemia tudo piorou para os mais novos, em particular as crianças migrantes e refugiadas. Ouça o podcast As Crianças Importam

Estes 11 países assumiram o compromisso de recolocação de 2000 crianças. Portugal já recebeu 78 dum total de 500 crianças e adolescentes, o que, segundo dados da Comissão Europeia relativos ao final de novembro, colocam Portugal como o quarto Estado Membro que mais acolheu estas crianças e jovens, logo a seguir à Alemanha, França e Finlândia.

Mais dramáticos são ainda os números de um estudo realizado pelo Jornal inglês "The Guardian" e pelo Consórcio Jornalístico Lost in Europe mostram que se perdeu o rasto a mais de 18 mil crianças migrantes e refugiadas, entre 2018 e 2020, o equivalente a 17 crianças por dia. Segundo os dados disponíveis, 90% são rapazes, e cerca de um em cada seis tem menos de 15 anos. Muitas destas crianças são desviadas por redes de tráfico de seres humanos e destinadas à exploração laboral e sexual.

As Organizações Internacionais referem que os números alarmantes de crianças desaparecidas são um sinal que os sistemas de proteção europeus não funcionam. O 70º aniversário da OIM será celebrado em dezembro e o objetivo é tornar esta data num marco histórico que efetivamente consiga alertar toda a comunidade para a necessidade que é garantir fluxos migratórios regulares, seguros e dignos para todos.

Para nos explicar melhor que realidade é esta das crianças migrantes e refugiadas convidámos Vasco Malta, chefe desde novembro de 2020 da Missão da Organização Internacional para as Migrações (OIM) em Portugal. Também vamos contámos com a participação de Carolina Rocha, que nos fala de Lisboa, e tem 16 anos. Desta forma procurámos nos associar à divulgação deste relevante problema, que tem de ser ainda mais debatido.

Este episódio conta ainda com a participação ainda da jurista Odete Severino Soares e da psicóloga Rute Agulhas. O debate é guiado e moderado pela jornalista Christiana Martins e a sonoplastia é de João Luís Amorim. A cada 15 dias, voltamos com um novo tema e com a participação de especialistas e de crianças e jovens.

