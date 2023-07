Relatório à TAP: "Frete político, aborto técnico"

José Miguel Júdice avalia não de um ponto de vista ético, não legal, mas sim sociológico, o que aconteceu nas ruas de França nos últimos dias. “Gera uma tendência injusta de hostilidade contra os imigrantes, gera a convicção que o Estado é fraco, gera uma nostalgia por uma idade de ouro onde havia ordem, uma degradação da coesão social”, lamenta e garante que quem ganha com isto é Marine Le Pen. O comentador avalia também o relatório à comissão de inquérito da TAP que, a seu ver, “tira da realidade o que foi a realidade”. Para ouvir em podcast o programa As Causas de José Miguel Júdice, emitido a 11 de julho na SIC Notícias.

Um espaço de comentário e análise do advogado José Miguel Júdice, onde as Causas das Coisas são o centro da conversa. À terça-feira às 21h30 na Edição da Noite da SIC Notícias e no dia seguinte em podcast. Oiça aqui outros episódios: