“António Costa é o maior especialista vivo em 'marcelologia' e sabe muito bem como dar a volta a Marcelo”

O comentador considera que o mais recente episódio entre Belém e São Bento não é mais que uma "hábil gestão dos dois lados, que obriga de vez em quando a criar a ilusão de enfrentamento" institucional, enganando "mais alguns incautos de um ou do outro lado do espectro político". Nesta edição de As Causas, emitida a 28 de março, José Miguel Júdice passa ainda pelas medidas de tentativa de controlo da inflação e pelos enormes protestos em França contra o aumento da idade mínima da reforma naquele país.