Atravessar o Douro de comboio, parar na Ferradosa e subir até São Xisto, uma aldeia-miradouro onde o silêncio vale ouro

O ponto de partida é o miradouro de S. Salvador do Mundo, que tem como marca principal o vale do rio Douro. Considerado o maior santuário do Alto Douro Vinhateiro, é constituído por um conjunto de capelinhas que se erguem ao longo do monte. A Ferradosa é um ponto de encontro no Douro e dali partimos a pé para a aldeia de S. Xisto, na freguesia de Vale de Figueira, concelho de S. João da Pesqueira, localizada num dos mais bonitos trechos da região duriense, no coração da área classificada pela UNESCO como Património Mundial. De comboio, vale muito a pena conhecer a região com uma paisagem de cortar a respiração. Quem por lá passa, não mais esquece o Douro.

São Xisto é uma pequena aldeia com características rurais e uma arquitetura tradicional, com casas de pedra e telhados de ardósia, típicas da região do Douro. A aldeia está localizada numa zona de montanha, rodeada por vinhas e olivais, e é um ótimo local para quem procura silêncio e um ambiente tranquilo e rural. A paisagem envolvente é deslumbrante e oferece várias opções para caminhadas e passeios ao ar livre. Além disso, a região do Douro é famosa pelos seus vinhos e gastronomia, oferecendo várias opções para degustação de vinhos e pratos locais.

Na estação da Alegria, inaugurada em janeiro de 1887, ainda durante a vida da mulher que se tornou símbolo no Douro vinhateiro, Dona Antónia, não há pressa nem indicação de quando vai passar o próximo comboio.

A viagem é curta, a paisagem de cortar a respiração e as águas do Douro gravam-se na memória, para sempre, nos dez minutos que nos levam até à outra margem, ao lugar da Ferradosa. As montanhas banhadas pelo Douro são um cenário que dá fôlego para caminhar quase sem destino. O miradouro São Salvador do Mundo põe à nossa frente a dimensão da natureza. Na margem norte do rio, montes rochosos de granito, na margem sul, ao longe, as aldeias de xisto.

A Região Vinhateira do Alto Douro é uma área de produção de vinho localizada no norte de Portugal, ao longo do rio Douro, que se estende por 26 mil hectares de vinhas em socalcos, montanhas e vales. É considerada uma das mais antigas regiões vinícolas demarcadas do mundo e foi classificada como Património Mundial pela UNESCO em 2001. A região é conhecida pela produção de vinhos, com verões quentes e secos e invernos frios e húmidos, o que cria condições ideais para o cultivo de uvas de alta qualidade. A paisagem natural ddo Douro é deslumbrante, com montanhas escarpadas, vales profundos e rios sinuosos, que são pontuados por aldeias rurais, quintas históricas e mosteiros antigos.

Veja a reportagem no Douro vinhateiro:

Loading...