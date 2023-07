Ana Gomes: “O primeiro-ministro vem dizer que as pessoas não se interessam por corrupção. Está a dizer que os portugueses são idiotas?”

"Nós vamo-nos hoje concentrar naquilo que importa à vida dos portugueses, e, sem querer diminuir aquilo que preocupa muito os comentadores e o espaço político, aquilo que eu sinto que preocupa as pessoas são temas bastante diferentes. Dedico-me pouco à análise política e mais a fazer o que me compete, que é governar". Foram estas as palavras proferidas pelo primeiro-ministro, depois de um Conselho de Ministros informal em Sintra, que levam a diplomata aposentada a mostrar-se inquieta com os efeitos da corrupção no Governo. Emissão de 09 de julho, na SIC Notícias.