Ana Gomes: "Precisávamos de um Governo que tivesse força anímica para resistir à captura pelos lóbis"

Numa série de considerações sobre o Governo de António Costa, Ana Gomes considera que o executivo precisaria de ter força anímica para resistir à caputra pelos lóbis e dá o exemplo do lóbi dos advogados, que será, considera a comentadora, o lóbi que sai a ganhar de um esquema em que vários fundos, baseados nas Ilhas Maurícias e que investiram no BES, acionam o Estado português por não ter garantido o investimento, com base num tratado assinado em 1997. “Se o Governo e as finanças fizessem o que deviam, já tinham acabado com esses acordos fiscais anacrónicos. A nível europeu há muita sensibilidade quanto a isso. É só um exemplo, mas há muitos outros”, conclui Ana Gomes. Sobre o discurso de Cavaco Silva, a comentadora considera que tem o efeito de “cerrar fileiras” no Partido Socialista e diz que Luís Montenegro tem “rabos de palha”. Oiça o podcast