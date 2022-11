Ana Gomes: “É absolutamente intolerável que se vá gastar dinheiro público em viagens de políticos ao Catar”

A comentadora é perentória. "Portugal não se devia fazer representar no Catar. Este é o Mundial mais corrupto de sempre", afirma. Ana Gomes considera que não faz sentido o Presidente da República, o Presidente da Assembleia da República e o primeiro-ministro deslocarem-se até ao Catar para apoiar a Seleção portuguesa de futebol, especialmente em tempo de crise e "em que estão a ser pedidos sacrifícios aos portugueses". Sobre o livro sobre o antigo governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, a diplomata aposentada aproveita o tema para voltar a sublinhar todas as críticas feitas à regulação das últimas décadas, bem como a "conivência" dos sucessivos governos portugueses com o "regime cleptocrático angolano". A opinião de Ana Gomes foi emitida na SIC Notícias a 20 de novembro.

A opinião de Ana Gomes. Ao domingo à noite tem encontro marcado na SIC Notícias para analisar os temas que marcam a semana. Ouça mais episódios: