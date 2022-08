“A estratégia de comunicação do Governo só torna mais confusa a mensagem. Parece que não se aprendeu nada com os incêndios de Pedrógão”

A comentadora admite que "os bombeiros estão a fazer o que podem, em condições difíceis", mas reforça que a verdadeira questão, tal como defendido por especialistas, não esteja "ao nível do combate" e sim da "falta de preparação e de coordenação para a prevenção". "Isto não é um problema apenas da Administração Interna. Precisava de coordenação entre vários ministérios feita pelo primeiro-ministro", vinca Ana Gomes. Ainda sobre o "pesadelo" na Saúde, a diplomata constata que é "um absurdo" a ministra Marta Temido "ligar para os serviços" para pedir a médicos e enfermeiros para que não usufruam das suas férias. Nesta emissão, exibida a 21 de agosto, a comentadora critica o ministério por não terem sido "tomadas medidas de fundo no setor", também pela "infiltração dentro do PS de interesses que querem a canibalização do SNS em favor dos privados".

