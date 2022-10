Luís Marques Mendes: “O Governo revela cansaço e anda a correr atrás do prejuízo”

“Vamos ter uma remodelação depois do Verão? Isso só revela nervosismo do Governo”. Ao fim de 100 dias, o Governo de maioria absoluta do PS apresenta já “cansaço, descoordenação e falta de iniciativa”, segundo Marques Mendes. No habitual espaço de comentário no Jornal da Noite, na SIC, o comentador cita a notícia do Expresso deste fim de semana em que fontes do PS e do próprio Governo sugerem que pode ser hora de pensar em remodelar a equipa governativa depois do verão.

