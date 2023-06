Iran Costa: “Uma vez acordei a chorar com as pontas dos dedos do pé em ferida. Eram ratos”

Já passam quase 30 anos de “O Bicho”, sucesso que catapultou Iran Costa para a ribalta. O cantor revela nesta entrevista a Daniel Oliveira que teve uma infância muito difícil, no Brasil. O seu primeiro trabalho foi aos 11 anos e, certa vez, para comprar um curso de inglês por fascículos, chegava a atravessar a cidade toda a pé em vez de apanhar o autocarro. Mas foi só ao terceiro disco que Iran Costa alcançou a merecida ribalta: “Eu me sinto o bicho de estimação dos Portugueses”. O artista recorda também a perda da sua irmã e reflete a sua relação com a sua mãe, a quem ofereceu uma casa com o sucesso da música “O Bicho”: “É tão bom nascer nos braços da mãe, porque não podemos morrer nos braços dela, para irmos mais felizes?”. O Alta Definição foi exibido na SIC a 17 de junho.