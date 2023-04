Fátima Campos Ferreira: “É importante dar um abraço a alguém que perde um familiar”

A lançar o livro "O Infinito Está nos Olhos do Outro", Fátima Campos Ferreira admite que o grande objetivo de o escrever era o "luto". Numa conversa franca e com a família no centro, a jornalista e apresentadora falou da dor provocada pela morte dos pais, que perdeu com quinze dias de diferença um do outro. "A minha mãe morreu com Parkinson, e isso foi uma coisa muito difícil de assistir. É qualquer coisa de muito assustador. E eu tive, talvez por isso, muita dificuldade em fazer o luto. Ela já morreu em 2017, e está muito viva dentro de mim. E sempre que eu tenho de fazer este exercício de pensar, ou de escrever, ou até rever agora o livro, isto é uma ferida que eu tenho. Eu sofro com isto", lamenta. O Alta Definição foi emitido a 01 de abril na SIC.