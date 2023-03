Marisa Liz: “Andamos a fugir daquilo que somos, queremos ser especiais mas somos todos iguais aos outros”

A cantora de 40 anos, que foi vocalista da banda Amor Electro, lança agora um disco a solo e, dez anos depois, regressa ao Alta Definição com a certeza que, na essência, não mudou. Começou a carreira nos Onda Choc aos 11 anos e desde ai nunca teve um “emprego normal”, nem, admite, conseguiria. “Se eu puder deixar alguma coisa que seja a música que eu faço e que ela dê alguma coisa de bom a alguém.” Tem dois filhos e tenta sempre nunca se esquecer do que é ser criança e mantém a esperança que é possível termos um mundo melhor com mais pureza, magia e entendimento entre todos: “Sem essa esperança é muito difícil acreditar em mim”, mas admite, contudo que “Se calhar eu criei esta fantasia para saber lidar com a dor”. O Alta Definição foi exibido na SIC a 25 de março.