Cristovão Campos: “Viver é estar disponível para levar porrada, para sofrer”

O ator de 38 anos é o convidado deste episódio do Alta Definição. Cristovão Campos gosta de agricultura e de comida portuguesa; na adolescência teve o sonho de seguir uma carreira na Medicina ou na Biologia, mas um casting levou-o para a representação. 'Chico', de Uma Aventura, foi a sua entrada como ator na televisão. "O trabalho de ator é um trabalho de atritos", diz, explicando que se discute muito, porque são muitos, como numa empresa. Cristóvão tem uma filha bebé, com a qual diz que aprende muito todos os dias: "cresço com ela". Oiça aqui a conversa com Daniel Oliveira, episódio emitido dia 4 de março na SIC.