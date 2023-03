Nem Lula fala, nem Passos regressa

No início da semana, ao discursar no Grémio Literário a propósito da comemoração dos dez anos do Senado, Passos Coelho lançou críticas ao rumo do país e falou sobre um futuro "horizonte político e pessoal". Uma frase que Marcelo Rebelo de Sousa, presente na sala, ouviu e fez questão de sublinhar: "Se as coisas correrem como é suposto, vale a pena fixar o dia de hoje". Ao contrário do entusiasmo do presidente da República com os planos escondidos do ex-primeiro-ministro português, a novidade será a presença de Lula da Silva na cerimónia do 25 de Abril deste ano no parlamento. Mas sem discursar na cerimónia solene. Sem qualquer solenidade, o Eixo do Mal teve emissão na SIC Notícias a 02 de março.