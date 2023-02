Melão: “Passei por fases em que tive de pedir dinheiro emprestado para pagar a renda de casa”

Num percurso recheado de sucessos a nível musical, Melão confessa que na vida teve um pouco de tudo. Depois de sair da ribalta com os Excesso, decidiu dar continuidade a uma carreira a solo. Diz que seguiu “com todas as dificuldades, possíveis e imaginárias”. Desde não ter “rigorosamente nada” a ter de “pedir um carro emprestado para ir a um programa de televisão”, o qual acabou por avariar e a ter de o empurrar “à frente de toda a gente”. Defende que “tudo faz parte do processo”. Este programa foi emitido na SIC, a 18 de fevereiro.

Entrevistas intimistas conduzidas por Daniel Oliveira. Todas as semanas um novo convidado no ‘Alta Definição’, um programa da SIC. Ouça mais episódios: