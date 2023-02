A mensagem de Putin à nação: a montanha vai parir um rato ou uma guerra popular sagrada contra o Ocidente?

Sergey Lavrov já veio dizer que a partir do momento em que os países da NATO fornecem armamento à Ucrânia, esse mesmo transporte pode ser alvo de ataques russos. “Espera-se, que dentro do território da Ucrânia”, refere José Milhazes.. Está agendada, para esta segunda-feira, uma reunião extraordinária das duas câmaras do Parlamento russo. Isto pode implicar, por exemplo, uma declaração de mobilização geral ou até mesmo uma declaração de Estado Marcial nas zonas ocidentais da Rússia, ou até em todo o país.

José Milhazes e Nuno Rogeiro analisam a atualidade internacional. Todas as terças no Jornal da Noite da SIC e em podcast. Oiça aqui mais episódios: