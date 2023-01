Bárbara Branco: “Somos muito escravos da imagem. Estamos constantemente a ser julgados”

A protagonista da nova novela da SIC, Flor Sem Tempo, desvenda um pouco da relação com José Condessa, namorado e colega de profissão. "Eu e o Zé andámos juntos na escola, e completamo-nos muito. Também nos completamos a trabalhar. Ele traz-me aquilo que eu não tenho naturalmente, a parte de 'curtir a vida'. Ele traz-me a sensação de que a vida são dois dias e de que temos é de aproveitar. Completamo-nos muito bem", revela. No Alta Definição emitido na SIC a 28 de janeiro, Bárbara Branco fala sobre os desafios da nova adaptação de "O Crime do Padre Amaro", e de como a terapia a ajuda a "despir o personagem" e "dos sentimentos que não são" seus.

