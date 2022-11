Numa grande entrevista com Daniel Oliveira, Anabela Moreira diz que, aos 46 anos, já não é essa mulher. "Muita gente diz-me que sou sensual, mas eu não me vejo assim. Vejo-me como uma mulher descontraída". E completa: "Eu às vezes gostava que o meu corpo não fosse uma barreira na comunicação com os outros". Oiça a entrevista em podcast.

