Sérgio Praia: “Nos tempos livres da escola comecei a trabalhar nas obras”

Daniel Oliveira recebe no Alta Definição o ator Sérgio Praia. O ator da novela Sangue Oculto, da SIC, fala sobre a fome que passou na adolescência, depois de fugir de casa para estudar teatro no Porto. "Quando fui para o Porto estudar teatro, não tinha onde dormir e não disse a ninguém. Devia ter uns 16 anos e nos tempos livres da escola comecei a trabalhar nas obras, a acartar massa", confessa. Para conseguir comer sem ter de roubar, o ator pedia na escola "à senhora da cantina uns restos" e usava roupa emprestada e que "roubava" nos perdidos e achados da instituição. Sempre tendo a representação como o seu objetivo, Sérgio Praia admite que foi isso que o motivou a não sucumbir perante o mundo das drogas e do álcool, desviando-se do seu caminho. O Alta Definição foi emitido na SIC a 20 de novembro.

