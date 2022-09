Fernando Rocha: “Eu não me deitei magro e acordei gordo. Vamos aceitando”

O comediante de 47 anos, “mas com aspecto de 20”, nas palavras do próprio, é o convidado de Daniel Oliveira em mais um Alta Definição em podcast. Fernando Rocha, quem mais, traça, em retroespetica, os hábitos alimentares e a pessoa inerte em que se transformou ao longo do tempo. Tudo mudou com um desafio de mudança de hábitos por parte da revista Men's Health. Sem medo de perder a piada, agora que virou “uma pessoa fit”, vai respondendo a quem lhe pergunta o que tomou para emagrecer que apenas tomou “uma atitude”. O Alta Definição foi exibido na SIC a 11 de Setembro.

Entrevistas intimistas conduzidas por Daniel Oliveira. Todas as semanas um novo convidado no ‘Alta Definição’, um programa da SIC. Ouça mais episódios: