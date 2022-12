B.Leza, embaixada de África em Lisboa: "Aqui até os feios são bonitos"

África ocupa lugares em todo o mundo fora do continente e uma das suas casas é Lisboa. O B.Leza é a embaixada informal, um lugar luso-africano onde a comunidade cabo-verdiana imperou no meio de todas as outras danças e músicas africanas. Clube noturno lisboeta, espaço de dança e de música ao vivo, o B.Leza é um lugar de encontro imprescindível da cidade que aproximou as comunidades que a compõem.

Da fundação em 1995 no espaço do Palácio Almada Carvalhais, um edifício do século XVII no Largo do Conde Barão n.º 50, que encerrou em 2007, aos cinco anos de festas itinerantes, até que reabriu no Cais da Ribeira com soberba vista sobre o rio Tejo, o B.Leza sempre foi um espaço imprescindível da modernidade da capital.

Nos 27 anos do B.Leza, o África Agora convida as proprietárias, Sofia e Madalena Saudade e Silva, para uma conversa sobre o presente e o futuro, convidando todos para a festa de dia 23 de dezembro.

O podcast “África Agora” é da autoria da jornalista Cristina Peres e tem edição multimédia de João Luís Amorim.

“África Agora” é um podcast quinzenal iniciado em setembro de 2020, que pode ser ouvido no site do Expresso, e em todas as plataformas de podcasts. A partir de janeiro de 2023 os episódios dedicados a África passam a integrar o podcast da secção de Internacional do Expresso O Mundo a Seus Pés.