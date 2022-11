Líderes para a nova década: Slow J. Ele está a construir o seu registo para chegar ao mundo

Os 18 anos de João Coelho foram feitos na Suíça. Um ano de intervalo nos estudos, passado numa instituição católica onde, na companhia de jovens de todo o mundo, aprendeu a falar italia­no, mas também a construir cadeiras de escritório. No regresso a Portugal, tinha ganho amigos do Brasil à Birmânia, da Coreia à Tailândia, e estava pronto para seguir até Londres para estudar engenharia de som. Filho de mãe algarvia e pai angolano, seria no regresso do ano sabático que Coelho passaria a Slow J, que de estagiário num estúdio em Lisboa se faria nome grande nos cartazes pelo país.

filipe feio

O salto chegou na edição de 2017 do festival Super Bock Super Rock. Nesse ano, o fiasco do cabeça de cartaz, o rapper Future na Altice Arena, acabou por fazer do seu concerto, no palco secundário debaixo da pala desenhada por Siza Vieira, o momento alto do festival. Nesse momento, a fama chegou.

