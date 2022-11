Líderes para a nova década: Afonso Antunes, o menino do mar vai ser o senhor das ondas

Não é uma vaga impressão. David Raimundo lembra-se, mesmo, de ver uma criança com cerca de 2 anos de mundo, à beira-mar, loiro que nem cal e “sempre agarrado à prancha” entre a mansidão das espumas, apequenadas por virem lá de fora, onde quebravam as ondas em que ele competia. “Nasceu dentro do mar, praticamente. Sempre teve vontade de ir para dentro de água”, recorda-nos o atual selecionador nacional de surf.

joão lima

Sem apalparmos o contexto, a génese de Afonso Antunes parece inusitada. Não é normal ter aprendido a surfar com 3 anos, aos 7 já ter ideias de circuito mundial, com 10 ser patrocinado por quatro marcas, apontar, à “surf total”, o aéreo como manobra preferida e dizer que pretende ser o melhor surfista do mundo. Nem, aos 13, ser campeão nacional de sub-16, depois de o ser nos sub-14 e antes de replicar o feito nos sub-16 e nos sub-18.

