A nova década: O que vai dar na televisão?

De 2020 em diante, a cada ano haverá mais coisas a decorrer no televisor, aplicações, plataformas, compras, redes sociais, talvez telemedicina ou televeterinário, mas a televisão do dia a dia ainda será o prato principal. O comando pode ser ativado por voz, poderemos ter um perfil detetado pela retina ou por reconhecimento facial, mas uma comédia romântica continuará a ser uma comédia romântica.

Há 30, 20 e 10 anos víamos muitas telenovelas e futebol na televisão. Em 2030 será idêntico. O espectador de ontem é o de hoje e será parecidíssimo com o de amanhã, porque as pessoas mudam devagar e não mudam em tudo. Hábitos, laços e relações de confiança perduram, e não é só na comida para o gato ou na casa de férias. Nos próximos 10 anos continuaremos a correr para a praia no verão e a celebrar campeonatos no Marquês, e muito será bastante parecido, pertencendo ao contínuo da nossa existência.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.