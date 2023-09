Branco ou tinto? Isaltinto

Em virtude dos acontecimentos gastronómicos em Oeiras, o plantel da Noite da Má Língua não conseguiu estar presente para esta gravação por estar a fazer a ronda dos melhores restaurantes do Concelho. Júlia Pinheiro e Rita Blanco optam pelo prato vegetariano, Rui Zink e Manuel Serrão optam pela carne. E para acompanhar, uma garrafa de tinto superior, mínimo 2000 euros. Paga o Isaltino.

