Alterações Climáticas? Vamos todos morrer!

Boa noite. Vamos! Todos! Morrer! Digam:‌ “Todos, todos, todos…” É assim que iniciamos o episódio desta noite dedicado ao nosso futuro no planeta, que se avizinha muito mau. Devido aos gastos excessivos com a Jornada Mundial da Juventude, só vai haver dinheiro para salvar umas 3 pessoas. Uma tragédia! O painel da Má Língua debate soluções para este grave flagelo.

