“O Governo está a enlouquecer devagarinho e a oposição também.” Recorde aqui o primeiro episódio da Noite da Má Língua em 1994

Sim, passaram quase trinta anos desde a estreia da Noite da Má Língua na SIC. O episódio inaugural, emitido a 20 de setembro de 1994, contou com a presença de Manuel Serrão, empresário, Miguel Esteves Cardoso, jornalista, Helena Sanches Osório, na altura subdiretora do semanário Independente, e Alberto Pimenta, escritor e "erudito que não hesitou em sentar-se numa jaula do Jardim zoológico para expressar as suas opiniões".

Na condução do programa esteve Júlia Pinheiro a moderar uma conversa que passou pelos candidatos à Presidência da República, a carta de um ministro, a ida de uma ponte à Assembleia e as 'manobras de Cavaco', primeiro-ministro.

Vivia-se na altura o princípio do fim do cavaquismo: "Eu acho que o Governo está a enlouquecer devagarinho. A oposição está também a entrar no jogo, a enlouquecer devagarinho, e está também a enlouquecer a opinião pública e os jornais." Soa familiar? Pois é, 1994 foi ontem. Este verão vai ter a oportunidade de ouvir uma série de episódios #vintage, que provam que, ontem como hoje, há coisas que nunca mudam. Ou mudam devagarinho...

