O Festival da Eurotanásia: se morrer, não fume

Este programa será inteiramente conduzido em “Champd'ouriquês”, língua que Rui Zink e Rita Blanco conhecem bem apesar de não viverem na zona nobre da cidade de Lisboa. Júlia Pinheiro já fez os seus planos funerários e Manuel Serrão, novo dirigente do PS apesar de reformado, já se preparou para o stress que este novo cargo acarreta e contratou os serviços de uma coach intestinal, pois é o intestino que comanda a vida.

