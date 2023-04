A semana é santa mas o pecado mora aqui

Na semana da Páscoa há mudanças n'A Noite da Má Língua. Os quatro intervenientes do podcast menos casto da internet decidiram mudar de nome, em solidariedade com Stormy Daniels. Rita Blanco passa a ser Rita Botafogo, Rui Zink será Stor Canhão, Júlia Pinheiro adotará o nome Julie Seagull e Manuel Serrão vai ser conhecido por Mané Dragão. Uma santa páscoa sem crueldade para coelhinhos e com a certeza da ressureição: a Má Língua regressa na próxima segunda.