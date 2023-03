Marcelo e Costa: um amor sem IVA (e sem estátua)

O Governo baixa o IVA de alguns produtos mas não baixa o IVA no amor. Marcelo e Costa não se divorciam e trocam palavras meigas em mangas de camisa branca. Júlia Pinheiro, casamenteira, aprova esta união e Rui Zink irá escrever os votos. Manuel Serrão, do PS, vai fazer lobby por uma estátua dedicada a este amor e Rita Blanco fica com ciúmes. No cabaz de produtos essenciais irá sempre constar uma dose de boa disposição.