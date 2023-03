Cavaco e Passos: o botox da direita

Enquanto não segue a marinha (diz que é por falta de pilhas), somam-se candidatos a Belém. Quem vai suceder a Marcelo? Júlia Pinheiro oficializou a sua candidatura, visto que é uma pessoa muito bem colocada e conhece as figuras públicas mais influentes. Rui Zink, eterno candidato ao Nobel, promete melhor educação nas escolas mas só para as disciplinas de português. O único candidato do PS, Manuel Serrão, promete aumentar o horário de trabalho semanal enquanto Rita Blanco promete oferecer os melhores ministérios aos seus amigos: os animais. Neste podcast reina sempre a insobordinação e a boa disposição.