Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo: o Óscar vai para a Igreja

A cerimónia de entrega dos prémios mais cobiçados do mundo, os Prémios da Má Língua, apresentados por Júlia Pinheiro, foi cheia de glamour. Os prémios principais foram para a Igreja Católica e para Marcelo Rebelo de Sousa (este prémio entregue por Rita Blanco com direito a beijo na bochecha). Foi premiada também a TAP, a companhia aérea que ninguém quer mas que ninguém deixa partir, um prémio entregue pelo agora militante do Bloco de Esquerda Manuel Serrão. Mais vale uma indemnização a voar que uma mão fora do lugar. Rui Zink, no discurso de abertura, avisou que vai mudar o nome de Lisboa, tal como Zelensky quer fazer com Moscovo, mas só vai revelar o novo nome para a semana.