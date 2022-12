A birra com Ronaldo, Gen z e passadeiras, e 'vendas ridículas nos CTT'

No Irritações desta semana, Carla Quevedo sai em defesa de Cristiano Ronaldo, desde a sua entrevista a Piers Morgan à "polémica" decisão do selecionador nacional o ter deixado no banco no jogo entre Portugal e Suíça. “No meu overthinking, Fernando Santos, ou é burro ou então tinha ali uma estratégia qualquer", acrescenta. Luís Pedro Nunes traz-nos uma irritação em forma de alerta para “os jovens da geração Z e a sua arrogância moral” que não param para olhar antes de atravessar a passadeira. Luana do Bem aproveitou o mote do seu aniversário para expor o quão não gosta de “interações nos aniversários”, quer sejam por chamadas telefónicas ou presenciais. “Adoro pessoas que me dão os parabéns, quando são em áudio no WhatsApp, vídeos, texto...” Por fim, José de Pina irrita-se com alguns itens à venda em lojas dos CTT. “É um martírio! Postos a vender raspadinhas, cabazes de Natal, queijos, vinhos, guarda-chuvas ou CDs. É uma vergonha!” Com moderação de Pedro Boucherie Mendes, o Irritações foi emitido a 9 de dezembro, na SIC Radical.

Um programa com muita controvérsia, algum humor e bastante ironia. José de Pina, Luís Pedro Nunes, Carla Quevedo e Luana do Bem debatem em estúdio com Pedro Boucherie Mendes sobre aquilo que os irrita de forma geral e em particular.