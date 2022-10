Após a vitória de Lula da Silva no Brasil, a Má Língua ganhou sotaque: Júlia Pinheiro virou gatinha, Rui Zink ficou cutucado, Manuel Serrão virou safado e Rita Blanco inscreveu-se no Tinder após ter aberto a sua relação com Marcelo Rebelo de Sousa, que irá aparecer na Web Summit montado num ou dois unicórnios oferecidos por Carlos Moedas.

