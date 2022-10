Deixar o mundo pior é a nossa especialidade

A campanha para as próximas legislativas já começou e Rui Zink, candidato à liderança da Iniciativa Liberal, já fez a sua primeira promessa: mudar a capital para Santarém. Júlia Pinheiro, em discórdia, passa o episódio todo a falar inglês e Manuel Serrão fala em mandarim, depois de aprender num curso pago pelo PS. Rita Blanco retrata-se, para não variar. Se quer um mundo pior não procure mais: A Noite da Má Língua está no caminho certo.

