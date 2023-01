Ivan, Estaline, Putin: a terrível história da Rússia

tiago pereira santos

No ano em que o Expresso celebra o 50º aniversário, estreia o primeiro podcast sobre História. Um diálogo descontraído em torno do passado, dos seus maiores personagens e acontecimentos. 'A História repete-se' não é uma aula, mas quer suscitar curiosidade pela História e construir pontes com o presente. Todas as semanas Henrique Monteiro e Lourenço Pereira Coutinho partem de um ponto que pode levar a muitos outros... São assim as boas conversas.