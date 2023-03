SC Braga - FC Porto: jogo grande da ronda, grande no futebol jogado e grande na arbitragem. E um lance daqueles “muito bons para esclarecer”

No episódio desta semana do podcast A Culpa é do Árbitro, Duarte Gomes analisa os lances do encontro no Minho, enaltecendo a exibição de João Pinheiro, árbitro do jogo. Viajamos ainda pelo Benfica - Vitória, pela II Liga que ainda sofre com a falta de VAR e pelos os insultos dos adeptos com os quais temos de deixar de nos conformar. Emissão conduzida por Lídia Paralta Gomes

Há uma hora