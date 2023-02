Entre FC Porto e Benfica faltaram vermelhos para a “impetuosidade no sangue” de Pepe e Otamendi

Neste episódio do ‘A Culpa é do Árbitro’ falamos ainda de dois exemplos dados pelo futebol este fim de semana: um bom, pelos adeptos do Besiktas da Turquia, outro nem por isso, de Roger Schmidt, que foi “muitíssimo bem expulso”. Emissão conduzida por Diogo Pombo.

Duarte Gomes põe os pontos nos is em relação aos lances maiores da jornada. À conversa com os jornalistas da Tribuna, o ex-árbitro internacional e comentador da SIC Notícias aborda a atualidade desportiva, com o pragmatismo de sempre. Todas as 3.ªˢ feiras.