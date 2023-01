As zaragatas do FC Porto-Sporting e de uma final de incoerência disciplinar

Neste episódio dedicado à final da Taça da Liga entre FC Porto e Sporting falamos sobre a consequência de o árbitro ter tentado gerir as emoções e acabado, “sem querer”, por mergulhar na incoerência em termos disciplinares: houve provocações, zaragatas, perda de credibilidade, cartões vermelhos por mostrar e até a “pequena cabeçada” que Matheus Reis lhe deu. Mas, uma vez mais, resumiu-se (erradamente) a análise do jogo ao “mau da fita” do apito. Emissão conduzida por Diogo Pombo.

mário henriques