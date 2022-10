Apanhem-no se puderem

Não sei se Joe Berardo percebeu o absurdo e a gravidade da sua prestação na Comissão de Inquérito parlamentar que investiga as dívidas da CGD. Duvido de que alguém que se passeia acima da lei e dos costumes perceba as consequências do que ali disse. Mas, agora que o Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa mandou arrestar dois apartamentos seus, talvez valha a pena o comendador ir ver a gravação da sua prestação.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)