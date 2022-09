Escritos diferentes, igual deleite

Uma vez mais o “Le Monde Diplomatique” oferece um dossiê invejável sobre África (nº 165 de junho-julho). O mais recente toma como tema central ‘France Afrique: domination et émancipation’. A qualidade da escrita e do apoio gráfico deste jornal são conhecidos. São cem páginas onde se abordam questões essenciais económicas, políticas, de segurança, demográficas, etc., para África e com uma ligação a França. Os capítulos ‘Dans le grand bain de la mondialisation’ e ‘Contentieux tous azimuts’ são fortes, sendo que a última parte ‘Du gendarme français à l’ami européen?’ não lhes fica atrás. A sua leitura permite que nos alarguemos a refletir sobre os desafios que se colocam ao continente, às suas instituições e aos países, independentemente do seu passado colonial e das relações históricas. Juntando franceses e africanos, sejam jornalistas, académicos ou quadros de instituições, as sínteses de cada peça são o suficiente para dar uma informação (e visão) que estimula a discussão. Que pena não existir em Portugal algo de semelhante... e, no entanto, existem interesses suficientes em jogo e de diversa índole que mereceriam reflexão, sobretudo se não tiverem baias e palas e não for o estafado politicamente correto. Bom, possivelmente é por isto mesmo que não há.

