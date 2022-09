Aos mortos da nossa felicidade

Num contexto absolutamente diferente, o cubano Sílvio Rodriguez, na canção ‘Pequeña Serenata Diurna’ (interpretada também por Chico Buarque) tem uns versos que nos fazem pensar: “Soy feliz, soy un hombre feliz/ y quiero que me perdonem/ por este día/ los muertos de mi felicidad”. Não consigo dizer em menos palavras o que eu, vós e toda a Europa devem aos 150 mil homens, na maioria americanos, mas também ingleses e canadianos, que há 75 anos desembarcaram na Normandia. O que seríamos sem eles?

