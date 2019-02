Como tributar as indisciplinadas?

As falhas no modelo atual de tributação de multinacionais, que se baseia nos denominados preços de transferência, há muito que são conhecidas

NOVA IORQUE — Nos últimos anos, a globalização tem sido alvo de ataques renovados. Algumas das críticas podem ser deslocadas, mas uma delas é certeira: a globalização permitiu que grandes multinacionais, como a Apple, a Google e a Starbucks, evitassem o pagamento de impostos.