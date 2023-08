Geração ‘#alcoolfree’ num país de bêbados?

É por isso que talvez se deva ter mais cuidado quando se fala de a geração “isto” se comportar assim e de a geração “aquilo” se comportar de maneira oposta. Estou a ler que a glorificada Geração Z — os zoomers, os nascidos de meados de 1990 até os anos 2010 — teria decidido “desfrutar uma vida sem álcool” e ser a “geração mais sóbria da História” (que pedantice). É irritante quando as gerações de adolescentes — rompendo com a tradição saudável dos mais novos serem mais autodestrutivos do que os mais velhos — se apresentam como “a mais bem preparada geração” ou a “mais sóbria” geração. É contranatura. Tudo bem. A razão de tomar posições destas quando se é novo é a falta de lastro para contextualizar, correndo-se o risco de se tornar facilmente num Torquemada Jr., quando se é um ser cujo cérebro ainda não está completamente desenvolvido. É a Ciência que o diz. Mas são tendências, hashtags. Sabem como é.

