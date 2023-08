Gente do Verão

Cheguei exausto ao Verão. O que é o “repouso”, pergunta o historiador Alain Corbin num livro recentemente traduzido em português: um “otium”, um “lazer letrado”, como nos romanos?; a salvação, como a dos mortos cristãos a quem se deseja que “descansem em paz”?; uma fuga, à Montaigne, das multidões e do tumulto?; ou uma terapêutica “vilegiatura no mar”, como as inauguradas na estância balnear inglesa de Brighton, no século XVII, para curar os melancólicos?

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.