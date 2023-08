Baixar os impostos já, antes do Orçamento

Os portugueses estão a pagar demasiados impostos. Essa realidade afeta o bem-estar das pessoas, mas afeta também a competitividade, a produtividade e a atratividade do país.

Portugal precisa de uma reforma global da fiscalidade que vá no sentido da simplificação e previsibilidade. Que arrisque sem pôr em causa o equilíbrio financeiro do país. É isso que estamos a preparar no PSD.