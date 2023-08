Psicoterapia assistida por cetamina: riscos de uma promessa transformada em panaceia

A saúde mental tem sido nos últimos anos objeto de grande interesse mediático, colocando o sofrimento psíquico, as perturbações mentais e as alterações do comportamento a um nível mais elevado de conhecimento e preocupação pública.

Portugal é um país com uma das mais elevadas taxas de prevalência de perturbações mentais, destacando-se as perturbações depressivas, que se calcula poderem atingir 8% da população.